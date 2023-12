Juventus Napoli, i convocati di Mazzarri: fuori in due, torna Zanoli

Juventus Napoli: il tecnico azzurro Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani sera all’Allianz di Torino.

Walter Mazzarri ha annunciato la lista dei giocatori convocati in vista dell’attesa sfida di domani sera Juventus Napoli, programmata per le 20:45 presso l’Allianz Arena, nell’ambito della 15esima giornata di Serie A. Due assenze significative per gli azzurri saranno Mathias Olivera e Mario Rui, entrambi infortunati, mentre il resto della squadra sarà a disposizione del tecnico. Alessandro Zanoli farà il suo ritorno in campo dopo l’infortunio patito durante la settimana, mentre Giovanni Di Lorenzo è stato regolarmente incluso nella lista dei convocati.

Ecco l’elenco completo dei giocatori convocati in vista della cruciale sfida di domani sera, che si svolgerà all’Allianz Stadium tra la Juventus e il Napoli.