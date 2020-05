Juve-Inter sparito l’audio di Orsato su Pjanic. Le parole di Pecoraro ex capo della procura sportiva destinate a scatenare polemica.

Lo scudetto 2018 scippato al Napoli. L’accusa non arriva solo dai tifosi azzurri, ma anche dalle parole dell’ex capo della procura Pecoraro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, Pecoraro chiese l’audio del Var Orsato sulla mancata espulsione di Pajanic, ma il file era sparito.

Le parole di Pecoraro sono destinate a scatenare una grossa polemica. A poco più di due anni di distanza, Inter-Juve fa ancora discutere. Una serata decisiva per il titolo 2018, quando i bianconeri – con la rimonta nel finale sui nerazzurri firmata Higuain – misero un mattone importante sullo scudetto, beffando il Napoli. Oggetto di discussione è stata Juve-Inter del 2018, in particolare l’intervento di Pjanic su Rafinha, che Orsato decise di non punire nemmeno con il cartellino giallo.

JUVE-INTER SPARITO L’AUDIO DI ORSATO SU PJANIC

Giuseppe Pecoraro, capo della procura FIGC dal 2016 allo scorso dicembre afferma : “E’ stata la direzione di Orsato di Inter-Juventus che mi ha portato ad avere delle tensioni con il mondo arbitrale.

Avevo avuto degli esposti, sottoscritti, di associazioni, tifosi, organizzazioni sul suo operato e per non sbagliare chiesi anche ai miei vice se era il caso di aprire o no un procedimento.

Io non credo che avremmo trovato prove di malafede e chiesi all’Aia prima e poi alla Lega, ai soli fini conoscitivi, i dialoghi audio-video tra Var e arbitro di quella partita. Insistetti: fateceli consultare, altrimenti che Procura federale siamo?

Ce li diedero solo a inizio campionato successivo. Ma lì ci fu la sorpresa… Apriamo il file e l’unico episodio in cui non c’è audio registrato era l’unico che ci importava: quello tra Orsato e il Var che aveva portato alla mancata espulsione di Pjanic. Il motivo? Mi dissero che non c’era e basta. C’è bisogno di maggior trasparenza“.