Insigne e l’affetto dei tifosi: la sua maglia è la più venduta

La maglia di Lorenzo Insigne è quella più venduta negli store del Napoli, sia quelli fisici che digitali. Il Napoli ha lanciato la vendita ufficiale dei kit gara firmati da Armani con il marchio EA7.

Il prezzo delle maglie e del kit gara in generale ha fatto storcere il naso a più di un tifoso. Nonostante tutto c’è stata già una buona richiesta. Come scrive Il Mattino, la maglia del Napoli più venduta fino ad ora è stata quella di Lorenzo Insigne.

Rinnovo Insigne

Un segnale di grande affetto da parte dei tifosi per Insigne che resta il faro della squadra. Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza e rischia di lasciare Napoli a fine stagione. L’affetto dei tifosi per Insigne resta comunque alto, anche perché Insigne in campo dà sempre il massimo. Anche Spalletti lo ha eletto a leader del gruppo insieme con Koulibaly.