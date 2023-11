Infortunio Olivera, Napoli in ansia. Domani risonanza a Villa Stuart

In ansia il Napoli per le condizioni di Mathias Olivera, uscito per infortunio durante Napoli-Atalanta: domani previsti esami strumentali a Villa Stuart.

Notizie Calcio Napoli – Ansia in casa Napoli per le condizioni di Mathias Olivera, uscito in barella e in lacrime durante il match contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Il terzino uruguaiano, dopo un cambio di direzione, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro.

Costretto a fermarsi e a chiedere l’intervento dei sanitari. Sostituito da Juan Jesus, con Mario Rui infortunato. Olivera si è accasciato sul terreno di gioco in preda al dolore e alle lacrime.

In ansia lo staff medico del Napoli, che in serata ha emesso un comunicato ufficiale: previsti esami strumentali nella giornata di domani a Villa Stuart per valutare l’entità del problema al ginocchio. Si teme uno stop non breve.

I tifosi azzurri sono in apprensione per il nuovo infortunio muscolare che rischia di privare la squadra di un elemento importante come Olivera. Si attendono notizie confortanti dagli esami di domani.