Napoli, vittoria all’esordio di Mazzarri: la reazione di Garcia

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Atalanta all’esordio di Mazzarri, arriva da lontano la reazione dell’ex tecnico Garcia, esonerato poche settimane fa.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli di Walter Mazzarri parte col piede giusto, battendo l’Atalanta alla prima panchina del tecnico toscano. Un successo netto, con la squadra compatta e determinata. Elmas e Di Lorenzo a fine gara hanno elogiato il neo allenatore.

Da lontano è arrivata anche la reazione di Rudi Garcia, esonerato poche settimane fa. L’ex tecnico francese ha seguito la prestazione degli azzurri, apparsi molto più attenti e concentrati.

Evidente come Lobotka e Anguissa abbiano girato meglio rispetto alle precedenti uscite. E la scelta di Elmas al posto di Politano ha pagato.

Per Garcia una probabile delusione e amarezza nel constatare che la squadra non mostrava lo stesso spirito sotto la sua gestione. Ora non gli resta che meditare sugli errori fatti.

Mazzarri invece riparte alla grande, tra l’abbraccio dei giocatori e i complimenti di tutto l’ambiente Napoli. Un ottimo inizio.