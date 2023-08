“In Arabia vogliono Juan Jesus, offerta al Napoli”

Juan Jesus piace in Saudi Pro League in particolare all’Al-Shabab, pronta un’offerta da 7 milioni di euro.

Il calciomercato del Napoli è in grande fermento anche in questi ultimi giorni. Il club sta lavorando per chiudere l’affare Gabri Veiga.

Ma De Laurentiis sta pensando anche a sfoltire la rosa, c’è Demme in uscita così come Lozano, anche se in questo caso la situazione è leggermente cambiata.

Ma per il mercato in uscita si parla anche di Juan Jesus. Secondo l’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, Juan Jesus piace all’Al-Shabab che vuole fare un’offerta da 7 milioni di euro per acquistare il calciatore e farlo giocare in Saudi Pro League.

In questi giorni si è parlato molto dell’acquisto di un altro difensore da parte del Napoli, l’uscita di Juan Jesus potrebbe agevolare altre operazioni in entrata. Ovviamente il Napoli andrebbe a perdere un uomo di esperienza che al momento ha presto il posto di Kim, aspettando che Natan si adegui al calcio europeo.