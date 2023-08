Sky – Veiga-Napoli, trattativa ripresa: Il Celta spinge per chiudere

Dopo una frenata, la trattativa per portare Gabri Veiga al Napoli è ripresa. Il Celta Vigo ha fretta di concludere l’accordo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Dopo lo stop di ieri, arrivano segnali positivi sulla trattativa che dovrebbe portare Gabri Veiga al Napoli. Lo riferisce Luca Marchetti a Sky Sport, spiegando che i due club hanno ripreso a dialogare per superare l’impasse.

Marchetti ha spiegato: “Ieri c’è stato uno stallo che poteva mettere a rischio l’operazione Gabri Veiga, ma l’accordo tra Napoli e Celta Vigo per 30 milioni di euro più 2 di bonus era una stretta di mano virtuale. C’era stato anche l’accordo col giocatore, ora bisognava formalizzare.”

Tuttavia, la formalizzazione dell’accordo ha incontrato alcune difficoltà, soprattutto a livello burocratico, che hanno creato una fase critica all’interno dell’operazione. “Probabilmente questa criticità ancora esiste, ma la novità positiva è che i due club stanno cominciando a dialogare per superare questo stallo,” ha aggiunto Marchetti.

Per il Celta Vigo, la vendita di Veiga è vista come un passo necessario per finanziare la campagna acquisti per la prossima stagione. Inoltre, il prossimo anno sarà il centenario del club, e c’è un forte desiderio di fare bene. Secondo i colleghi spagnoli di Marchetti, il Celta ha già opzionato due giocatori che arriveranno solo se sarà ceduto Gabri Veiga.

“C’è la voglia del Celta di concludere questa operazione e del Napoli di prendere il centrocampista,” ha concluso il giornalista ed esperto di mercato.