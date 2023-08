Clamoroso dalla Spagna: Il Celta, agitato per il caso Veiga, deadline di 48 ore per chiudere la cessione

Il Celta Vigo vuole chiudere la cessione di Veiga al Napoli entro 48 ore per reinvestire i 36 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Gabri Veiga è il grande tormentone dell’estate a Vigo e quando sembrava che tutto stesse per essere concluso tra domenica e lunedì, la situazione si è complicata ieri e il suo passaggio al Napoli ora è in bilico.

VEIGA-NAPOLI_LA SITUAZIONE

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Relevo, al momento, i rappresentanti del giocatore e del Napoli stanno riprendendo i colloqui per cercare di raggiungere un accordo definitivo affinché il giocatore possa viaggiare verso l’Italia. Nel frattempo, il Celta aspetta, anche se la pazienza inizia a scarseggiare.

Negli uffici del club galiziano c’è ancora molto lavoro da fare. Nei dieci giorni che restano di mercato hanno intenzione di chiudere almeno tre acquisti, che potrebbero essere di più se Renato Tapia e/o Gonzalo Paciencia dovessero partire. E per portare a termine queste operazioni hanno bisogno di sapere se avranno in cassa i 36 milioni di euro che il Napoli avrebbe dovuto pagare per Veiga.

Al Celta riconoscono una certa preoccupazione per quanto accaduto nelle ultime 24 ore. Lo scorso sabato Rafa Benítez ha commentato che non aveva fatto giocare Veiga a San Sebastián perché la sua cessione stava per concretizzarsi. Il giocatore doveva arrivare in Italia tra domenica e lunedì per le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. La realtà è che oggi si è allenato a Vigo.

IL CELTA ASPETTA IL NAPOLI SOLO 48 ORE

Fonti consultate da Relevo insistono sul fatto che le divergenze che hanno frenato l’operazione sono tra Veiga e il Napoli. Entrambe le parti avevano un accordo ben definito per quanto riguarda durata e stipendio, ma c’erano termini da chiudere ed è lì che stanno sorgendo i problemi che hanno fermato l’operazione.

Il Celta non aspetterà all’infinito gli azzurri. Vuole che tutto venga risolto, in un modo o nell’altro, nelle prossime 48 ore, ovvero prima della partita contro il Real Madrid di venerdì prossimo. Luis Campos vuole sapere se potrà contare o no sul giocatore perché la sua permanenza bloccherebbe l’arrivo di un centrocampista. Inoltre, il denaro da investire nel portiere e nell’attaccante, due ruoli che Benítez ritiene essenziali, non sarà lo stesso se Veiga rimane in squadra.

La sua cessione o meno al Napoli, con cui il Celta ha già un accordo da giorni, si saprà presto. Nel club esiste una certa stanchezza per quanto vissuto in questo calciomercato. Nei loro piani c’era la vendita del giovane talento, ma all’inizio dell’estate, il che avrebbe permesso loro di effettuare acquisti che non sono ancora arrivati. Ora, con il conto alla rovescia agli sgoccioli, hanno molti fronti aperti e non li chiuderanno finché non sapranno cosa succederà con Veiga.