Veiga-Napoli, ottimismo per la chiusura: spinte dal giocatore e dal Celta

Proseguono i contatti per portare Veiga al Napoli: ottimismo sulla chiusura da entrambe le parti per velocizzare l’operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La trattativa tra il Napoli e il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga sta guadagnando slancio, con ottimismo da entrambe le parti. Il Celta è ansioso di chiudere l’affare in tempi brevi, mentre il Napoli è altrettanto positivo sulla possibilità di portare Veiga ai piedi del Vesuvio.

Napoli-Veiga: La Situazione Attuale

Veiga, che ha già giocato qualche minuto nella prima giornata con il Celta, è stato convocato da Rafa Benítez nella seconda giornata, ma non si è nemmeno riscaldato. Questo ha alimentato le voci di una possibile cessione, anche se per il momento dovrà attendere.

Le condizioni sulla futura rivendita, i bonus e cambiamenti vari, hanno portato a una fase di tensione tra le due società. Tuttavia, entrambe stanno cercando di trovare un accordo definitivo per il passaggio del calciatore in Campania. Se concluso, verrebbe definito come il miglior colpo della Serie A.

Ottimismo da Entrambe le Parti

“Il giocatore vuole il Napoli, vuole giocare la Champions con gli azzurri e sta aspettando che si trovi la quadra finale il prima possibile,” ha riferito calciomercato.com. Nonostante la trattativa non si sia ancora sbloccata, i due club e l’entourage del calciatore sono al lavoro per riuscirci.

Dal Celta non trapela pessimismo, anzi, si conta di chiudere in tempi brevi per reinvestire una parte dei 30 milioni di incasso. L’ottimismo è palpabile anche in casa Napoli, e molti si aspettano una svolta imminente nella trattativa.