Il ricorso della Juve non è stato ‘accolto’, la sentenza è solo rinviata

Il Collegio di Garanzia del Coni ha emesso la sentenza per quanto riguarda il ricorso sul caso plusvalenze presentato dalla Juventus.

Si parla da più parti di ricorso accolto per la Juventus, il tutto avallato dalla restituzione dei quindici punti di penalizzazione che cambiano la classifica di Serie A. Ma la classifica cambia solo momentaneamente perché il ricorso della Juventus è stato accolto solo parzialmente.

In pratica è stata accolta la richiesta del Pg, mentre la Juventus nel ricorso aveva chiesto l’annullamento della sentenza. Mentre il Collegio di Garanzia del Coni dopo la camera di consiglio cha disposto un annullamento con rinvio. In pratica la ‘Cassazione’ del calcio ha rimandato indietro il dispositivo, chiedendo che venga pronunciata un’altra sentenza, inviando nuovamente gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione.