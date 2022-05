Il Napoli Primavera si salva: Saco e Ambrosino in gol, Idasiak para un rigore, Genoa retrocesso

Il Napoli Primavera riesce a centrare la salvezza nel campionato Primavera 1 grazie ai gol di Saco e Ambrosino, retrocesso il Genoa. Gli uomini di Frustalupi avevano pareggiato nella partita dei playout Primavera di andata contro il Genoa con il risultato di 2-2. Un risultato preziosissimo per il Napoli che poi in casa è riuscito a battere per 2-0 la squadra ligure.

I gol sono stati messi a segno da Saco al 55′, in gol anche all’andata, poi anche Ambrosino, votato miglior attaccante Primavera, ha segnato su rigore al 66′. Ma per la salvezza del Napoli è stato decisiva anche la parata su rigore di Idasiak che al 90′ ha messo la firma sul match, parando il rigore calciato da Besaggio. Una parata fondamentale per non lasciare aperto il risultato nei minuti finali. Con questo risultato a Genoa devono fare i conti con un’altra retrocessione, sia la squadra maggiore, sia la Primavera sono scesi di categoria in entrambi i casi per ‘mano’ del Napoli.