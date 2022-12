Il Napoli a lavoro ad Antalya: le immagini del gruppo azzurro

Il Napoli lavora ad Antalya in Turchia dove si trova in ritiro e dove giocherà anche due amichevoli con Antalyaspor e Crystal Palace.

Il club azzurro ha deciso di andare in ritiro in Turchia per preparare al meglio la stagione in attesa della ripresa degli allenamenti. La società partenopea in accordo con il tecnico Luciano Spalletti hanno optato per la sede turca. Gli azzurri si trovano nel resort ‘Regnum Carya Golf & Spa Resort‘, dove si stanno allenando anche cinque ragazzi della Primavera aggregati per sopperire all’assenza dei Nazionali.

Il Napoli giocherà la ‘Winter Football Series by Regnum‘ che sarà un modo per entrare di nuovo in confidenza con il pallone e l’agonismo. Attraverso i suoi canali ufficiali la società partenopea fa sapere che gli azzurri hanno svolto lavoro in palestra e poi sul campo di allenamento. Così prosegue l’allenamento in vista della prima amichevole in programma il 7 dicembre contro l’Antalyaspor, mentre il giorno 11 dicembre giocherà con il Crystal Palace. Ma il Napoli ha ufficializzato anche l’amichevole col Villareal, che si terrà allo stadio Maradona al rientro dal ritiro in Turchia. Con ogni probabilità ci sarà un altro test match, poco prima della fine dell’anno sempre giocato allo stadio Maradona. Ecco le immagini pubblicate dalla SSCN sui suoi profili ufficiali: