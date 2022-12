CORSPORT – Il Napoli guarda al futuro, Badiashile e Silva nel mirino di Giuntoli: ecco chi sono

Il Napoli sta seguendo Benoit Badiashile e Antonio Silva, due centrali di difesa di proprietà rispettivamente di Monaco e Benfica.

Non avere esigenza di comprare permette a Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis di programmare e di cogliere le occasioni. Il caso Kvaratskhelia dimostra ancora una volta che ci sono tanti giovani da seguire in giro per il mondo, che possono avere un impatto immediato, con ottimi risultati. Ecco perché lo scouting azzurro è continuamente alla ricerca di giovani talenti, ma aspetta l’occasione giusta per comprarli, così da non spendere soldi a caso.

Corriere dello Sport segnala l’interesse del Napoli per Benoit Badiashile centrale di difesa di 22 anni di proprietà del Monaco. Talento fatto in casa ha un contratto in scadenza nel 2024 che per il momento non è stato ancora rinnovato, anzi si parla di problemi nell’accordo.

Calciomercato: Napoli su Silva e Badiashile

Il valore del giocatore del Monaco continua a crescere, anche perché sta dimostrando grande capacità nel campionato francese. Lo seguono già alcuni club di Premiere League come il Liverpool, ma nessuno ha ancora affondato il colpo.

Altro nome interessante per il Napoli è quello di Antonio Silva, giocatore di 19 anni che viene considerato molto più di una promessa. Gioca titolare nel campionato portoghese ed è stato convocato anche dal ct della Nazionale per il Mondiale in Qatar. Per lui viene prospettato un grande futuro. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Ma il Napoli sul calciomercato segue anche altri giovani talenti come Pafundi e Samardzic, due giocatori che da tempo sono diventati di interesse per Cristiano Giuntoli. Altro giocatore da tenere in considerazione è Frattesi, soprattutto se a gennaio dovesse essere ceduto Demme che piace al Monza, ma anche ad altri club di Serie A.