Il Milan vince il derby contro l’Inter. Si riapre la corsa scudetto

Inter-Milan termina 1-2. I rossoneri ribaltano la partita grazie ad una doppietta di Oliver Giroud che risponde a Perisic.

Un derby combattuto quello di Milano, che riapre i giochi scudetto. l’Inter ha una partita in meno rispetto alle inseguitrici, ma con questa vittoria il Milan si piazza ad un solo punto dai nerazzurri. A passare in vantaggio è l’Inter con Perisic al minuto 16. I nerazzurri dominano la gara, ma nel secondo tempo l’impatto di Diaz cambia il match. In tre minuti Giroud segna due gol. Il primo al minuto 75 sfruttando un pallone vagante in area di rigore. Il secondo con movimento da pivot. Bravo Giroud a ruotare su se stesso e calciare col sinistro. Non perfetto Handanovic. Nel finale espulsione per Theo Hernandez del Milan.

Ora la corsa scudetto è riaperta. Con il Napoli che dovrà giocare col Venezia e deve provare ad approfittare. Gli azzurri hanno grande occasione di accorciare prima che si giochi lo scontro diretto sabato prossimo al Maradona.