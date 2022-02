Mourinho contro gli arbitri: “Distruggono il calcio. Roma piccolina”

Josè Mourinho furioso per il gol annullato a Zaniolo durante la sfida con il Genoa: “Stanno distruggendo il calcio“. Il tecnico della Roma è stato chiamato in causa nel post partita che ha visto la Roma pareggiare 0-0 con il Genoa. Nel finale del match i giallorossi avrebbero anche segnato il gol del vantaggio, ma il gol è stato annullato dall’arbitro.

Al termine del match Mourinho ha commentato il gol annullato a Zaniolo ed ha detto: “Possiamo stare qui mezz’ora a parlarne. Ma la verità è che il calcio è cambiato, anche rispetto a dieci anni fa. Questo non è più lo sport di cui si sono innamorati tutti. Questo è un altro sport, così stanno distruggendo il mondo del calcio“. Mourinho aggiunge: “Pensate che il gol di Zaniolo sarebbe stato annullato se avesse giocato con Inter, Milan e Juventus?”

Mourinho ha anche ribadito: “Non è più calcio, football, soccer. Se l’arbitro ha sbagliato e doveva convalidare il gol lui sarà il primo a non esserne contento e per noi, Roma, è un deja-vu perché ci è successo tante volte. Però va bene così, domani è un altro giorno. La Roma agli occhi del potere è piccolina, siamo piccolini. Fermiamoci qui perché il Mourinho che è arrivato qui sette mesi fa aveva un profilo diverso in merito ad aprire la bocca“.