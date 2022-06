Iannicelli: “Koulibaly e Mertens, vince il cuore o la vil moneta?

Il giornalista Peppe Iannicelli commenta il possibile addio di Dries Mertens e Kalidou Koulibaly dal Napoli. Nel suo editoriale per Opta Magazine scrive: “Napoli verso l’addio a Mertens e Koulibaly. De Laurentiis prova a cambiare per vincere. In bilico anche Fabian, Ospina e Meret”. Ecco quanto si legge all’interno del pezzo: “Il calciomercato del Napoli è in fibrillazione. I casi più emotivamente roventi sono certamente quelli di Mertens e Koulibaly. Ma la società del presidente De Laurentiis deve anche decidere il destino di altri atleti di primaria importanza come i portieri Ospina e Meret, nonché di Fabian“.

Poi aggiunge: “Il futuro di Mertens e Koulibaly sono quelli che accendono maggiormente l’attenzione dei tifosi del Napoli. Le loro posizioni contrattuali sono diverse. Mertens è in scadenza di contratto, quello di Koulibaly scade il 30 giugno del 2023. Ma è chiaro che i prossimi giorni saranno quelli decisivi per entrambi. Koulibaly è un mito azzurro. La sua rete contro la Juventus è una delle pagine più emozionanti e gloriose della storia azzurra. Mertens ama Napoli al punto da chiamare il primogenito Ciro. Ma le ragioni del cuore rispetto alla ‘vil moneta’ potrebbero risultare soccombenti. Purtroppo dal 2015 ad oggi, nonostante una generazioni di campioni come Mertens e Koulibaly, il Napoli ha fallito il traguardo scudetto ed è venuto meno nei momenti cruciali: lo scudetto perso in albergo da Sarri, l’ammutinamento contro Ancelotti, Napoli Verona 1 a 1 by Gattuso, 1 punti nelle tre partite contro Fiorentina, Roma, Empoli con Spalletti. Sempre gli stessi protagonisti, sempre gli stessi problemi. Mertens e Koulibaly lo scudetto non l’hanno mai vinto. Ha senso continuare con gli stessi protagonisti per non continuare a vincere nulla?“