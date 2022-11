Hamsik dice addio alla Nazionale, la reazione

Marek Hamsik dice addio alla Nazionale, l’ex giocatore del Napoli ha giocato l’ultima partita Slovacchia-Cile in amichevole.

Si chiude un ciclo per Marek Hamsik che ha deciso di non giocare più con la Slovacchia. Marekiaro aveva già annunciato da tempo il suo ritorno ed oggi nella sfida tra Slovacchia e Cile lo ha confermato. Un momento a cui nessun calciatore è mai preparato.

Hamsik si è lasciato andare in un pianto a dirotto a sottolineare tutto l’affetto che il giocatore prova per la maglia della sua Nazione. Hamsik viene ricordato come uno dei giocatori più forti della Slovacchia. Un giocatore che viene amato in qualsiasi squadra giochi, non solo per le sue doti tecniche ma anche per quelle umane. Hamsik è amato anche al Napoli dove ha lasciato un ricordo indelebile e dove spera di ritornare, magari in veste di dirigente.