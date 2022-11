LDT: Per i media nazionali il Napoli è aiutato mentre la Juve è penalizzata dagli arbitri. Siamo messi male”

Alcuni tifosi azzurri puntano il dito sulle classifiche senza errori pubblicate da alcuni media nazionali, che vedono il Napoli aiutato e la Juve penalizzata.

LDT– Lettere dai tifosi. ‘A carne ‘a sotto i maccarùne ‘a copp, non c’è parola più bella per presentare una lettera che alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione, arrabbiati per le incongruenze delle classifiche senza errori arbitrali pubblicare dai media nazionali:

“Eg. Sig. Direttore, il vostro sito è encomiabile. Calando un velo pietoso sui tanti siti napoletani copia – incolla, forse non avete eguali neanche nel panorama nazionale dove lo scopo principale è quello di soddisfare i tifosi della Asse Milano – Torino. Da quelle parti si preoccupano di accontentare i tifosi juventini e milanesi a discapito della cronaca, dei fatti e della verità dei fatti. Altro che Sentinelle della Democrazia. Venderebbero l’anima al diavolo per un like in più e poi ci lamentiamo che siamo ultimi in Europa in quanto a Libertà di Stampa.

La moviola della Gazzetta dello Sport su Milan – Fiorentina è il simbolo negativo sul quale sono adagiati i media italici: “… Ancora alto rischio rigore al 14’ della ripresa, quando Tomori in scivolata travolge Ikoné: la discriminante non è che alla fine l’inglese riesca a toccare il pallone ma che l’attaccante sembra allargare la gamba sinistra per propiziare l’impatto. Sul gol del 2-1 al 92’, doppia protesta: è Terracciano in uscita a sbattere su Rebic che ha lo sguardo rivolto al pallone…”

I tifosi aggiungono: “Siamo messi male Direttore. Espressioni come Tomori che subisce fallo e Terracciano che sbatte, dovrebbero richiedere la censura immediata da parte dell’OdG. Su questo ritmo è adagiato tutto il resto. A DAZN non sono forse spariti 2 rigori contro la Juventus? Basta dare uno sguardo anche agli altri giornali che censurano gli scandalosi arbitraggi di Di Bello (Verona – Juventus) e Sozza (Milan – Fiorentina); in prima pagina dei quotidiani sportivi non c’erano tracce di quanto fatto a Verona e Milano. Su questo adagio andante si adeguano le cronache degli altri siti italici del copia – incolla e nemmeno le classifiche virtuali se ne sottraggono.

Nemmeno il più acerrimo tifoso Biancorossonerazzurro riuscirebbe a fare di meglio di quanto fanno Calciomercato.it, Calciomercato.com e Superscommesse. Su Calciomercato.com la Juventus sarebbe fra le squadre ad aver subito più errori arbitrali contro (5). Ovviamente su Calciomercato.com si guardano bene nel citare i fatti di Verona – Juventus.

Su Calciomercato.it il Napoli avrebbe 4 punti in più e la Juventus addirittura 2 punti in meno. La madre di tutte le partite prese in considerazione anche alla 15ma giornata e Juventus – Salernitana (2 – 2) ma sempre con i commenti riservati ai tifosi bianconeri. Come più volte avete accertato voi di Napolipiu.com la Juventus avrebbe perso lo stesso contro la Salernitana virtualmente pur convalidando il gol di Milik.

Ma per Calciomercato.it che fa la moviola unita, come dice, ai tre quotidiani sportivi (figuratevi anche con la Gazzetta dello Sport) non conta nulla il rigore negato alla Salernitana ed il rigore fasullo assegnato alla Juventus: col gol di Milik convalidato, i campani avrebbero comunque vinto per 3 a 2. La Juventus col pareggio ha un punto in più in classifica generale.

Ci fermiamo qua Direttore perché Superscommesse è tutta da ridere con i soli 5 errori a favore del Milan, i solo 2 a favore dell’Inter e con nessuno a favore della Juventus”.

Gennarino L., Gerardo U., Luca M., Federico P., Vincenzo F., Aldo G.