Ghoulam rifiuta la Coppa d’Africa. ll ct algerino: “Non si sente pronto”

Il 21 giugno partirà la Coppa d’Africa edizione 2019, ma non ci sarà a sorpresa il terzino mancino del Napoli Faouzi Ghoulam. Come svelato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport” l’algerino ha rifiutato la convocazione con l’Algeria per dedicarsi a lavori personalizzati per essere al top in vista della prossima stagione.

ll ct algerino: “Non si sente pronto”

La decisione è stata piuttosto sofferta, perché Ghoulam avrebbe voluto prendere parte alla competizione. Lo ha confermato anche il Ct dell’Algeria Belmadi. Lo stesso Ct algerino ha spiegato le motivazioni dell’assenza del giocatore azzurro: “Siamo stati a Napoli e mi ha detto che non si sente ancora pronto. Approfitterà dell’estate per recuperare pienamente in vista del prossimo campionato”.

Dopo due gravi infortuni al ginocchio e dopo una stagione in crescendo Ghoulam vuole continuare a lavorare per farsi trovare pronto in vista della prossima stagione ricca di impegni.

Il terzino sinistro del Napoli vuole lavorare insieme ai propri compagni a partire dal prossimo ritiro a Dimaro per raggiungere il top della forma fisica. In questa stagione lo stesso Ghoulam ha collezionato 21 presenze complessive trovando la via del gol in un’occasione con tre assist vincenti ai propri compagni.

Ancelotti ripartirà da Ghoulam

Faouzi Ghoulam non vede l’ora di tornare in campo per dare il suo contributo in maglia azzurra. Il terzino algerino sta recuperando, a poco a poco, la sua forma migliore per tornare ad essere lo stantuffo instancabile sulla fascia mancina. In questo mese, prima del ritiro con il Napoli, l’algerino si dedicherà a lavori completo e personalizzati per migliorare la sua condizione psico-fisica. Poi tornerà tra i top terzini d’Europa e non solo, questo è il suo obiettivo.