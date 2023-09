Genoa-Napoli, Garcia ha deciso: ci sarà Mario Rui dal primo minuto

Il Napoli si prepara a sfidare il Genoa: il tecnico azzurro Rudi Garcia si affiderà al terzino portoghese Mario Rui.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Nella prossima sfida di campionato che vedrà il Napoli impegnato in Liguria contro il Genoa, il terzino portoghese Mario Rui si prepara a svolgere un ruolo chiave nella formazione titolare. L’allenatore Rudi Garcia ha preso la sua decisione affidandosi al terzino portoghese fin dall’inizio, dimostrando fiducia in lui.

Mario Rui è rimasto a Napoli durante la pausa per le nazionali, continuando ad allenarsi con costanza. Questo è quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“È vero: adesso, con quello che c’è da giocare, cento partite le metti assieme dopo due stagioni o poco più; però Mario Rui – Mario Rui – per settimane e verrebbe da dire per stagioni, sfiorato dall’ironia tagliente o dal dissenso plateale di uno stadio che poi l’ha apprezzato, sta a 200. «Il professore», per Spalletti, è lui che ha appena avuto la soddisfazione del rinnovo, che ora entra nel vivo della competizione con Olivera”.

Il Corriere ha poi aggiunto: “Ci sono otto uomini che sono oltre la soglia delle cento partite con il Napoli, ormai uno spartiacque generazionale: c’è stata una squadra con loro e una senza. Di Lorenzo, che è il capitano, viaggia spedito verso le duecento, s’è imposto con il rendimento e un profilo apparentemente basso, ma sempre autorevole, e alle sue spalle, un altro che ha dovuto lottare con i pregiudizi, c’è Meret, cinque anni da enfant prodige, perché si è sempre bambini nel tempo”.