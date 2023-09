Il debutto di Natan è imminente: Garcia pronto a farlo giocare in una di queste tre partite

Il Napoli si prepara alle prossime tre trasferte e anche all’atteso debutto di Natan con la maglia azzurra.

Durante la recente pausa per le nazionali, Rudi Garcia ha investito molto tempo ed energie sulla preparazione di Natan. Il difensore brasiliano è rimasto a Castel Volturno per allenarsi con la squadra, ricevendo istruzioni e provando diverse situazioni di gioco. Un altro passo importante nell’adattamento di Natan al contesto italiano è il suo impegno nell’apprendere la lingua italiana con l’assistenza di un insegnante privato. Questo sforzo linguistico potrebbe facilitare notevolmente il suo processo di integrazione nel Napoli, sotto l’ombra del Vesuvio.

Secondo le informazioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno, Rudi Garcia ha in mente una chiara strategia per il debutto di Natan. Il difensore brasiliano è prossimo a fare il suo ingresso in una delle prossime tre partite del Napoli, ovvero in una contro il Genoa, lo Sporting Braga e il Bologna, che si susseguiranno in una maratona di otto giorni lontano dal Maradona. È importante notare che il pubblico napoletano attende con ansia queste partite, come dimostrato dalle prevendite per Napoli-Udinese e Napoli-Fiorentina, testimoniando un cuore pulsante di passione e supporto per la squadra azzurra.