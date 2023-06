Alvino svela: “ADL indispettito dalla Juventus. Ecco la verità sul futuro di Giuntoli”

Il giornalista Carlo Alvino si è soffermato sul futuro del ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, dato ormai per partente e diretto verso Torino.

Notizie Calcio Napoli – Dubbi e incertezze in casa Napoli. Il primo riguardava l’allenatore partenopeo Luciano Spalletti, dubbio subito sciolto prima dal presidente Aurelio De Laurentiis, poi dallo stesso tecnico che ha ufficializzato la volontà di lasciare il Napoli e prendersi un anno sabbatico da dedicare alla famiglia. L’altro, ancora attuale, riguarda Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ormai dato per partente verso Torino, alla corte della Juventus.

A soffermarsi sulla questione è stato anche il giornalista Carlo Alvino che su Twitter ha scritto:

“Scambiando quattro chiacchiere con Adl ho il convincimento che Cristiano Giuntoli difficilmente sarà liberato dal Napoli. La sua situazione contrattuale è nota. (È legato al Napoli fino al 30 giugno 2024) Così come è noto quanto Adl ci tenga al rispetto dei contratti. Il presidente mi è apparso anche indispettito dall’atteggiamento di chi, pur sapendo Giuntoli sotto contratto con il Napoli, non ha esitato a contattarlo. Al momento non sono previsti incontri tra i due su questo tema. E il presidente a giorni partirà per gli Stati Uniti”.