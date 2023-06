Adebayo Suleiman: “Osimhen vuole restare a Napoli, mi ha rivelato una cosa molto importante”

Il giornalista nigeriano Adebayo ‘Pooja’ Suleiman discute del futuro di Victor Osimhen a Napoli, sottolineando l’amore dell’attaccante per la città, il rispetto per De Laurentiis e i tifosi.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Adebayo Suleiman, conosciuto anche come ‘Pooja‘, giornalista nigeriano di spicco, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti ai microfoni di cn24tv riguardo il futuro di Victor Osimhen, attaccante stella del Napoli.

Un viaggio a Napoli per celebrare Osimhen

Il viaggio di Suleiman a Napoli è stato un evento di primo piano. Venuto direttamente dalla Nigeria, ha voluto seguire Osimhen, recentemente onorato dal governo nigeriano. “È stata la mia prima volta… sono venuto per celebrare lui ed il titolo vinto con il Napoli dopo 33 anni.” Suleiman ha condiviso il suo entusiasmo per le celebrazioni a Napoli, definendole superiori persino alla festa che ha visto al Mondiale in Qatar.

Osimhen: L’amore per Napoli e il rispetto per De Laurentiis

Suleiman ha riservato parole di stima per Osimhen, descrivendo l’attaccante come profondamente legato alla città di Napoli e ai suoi tifosi. Dopo la partita Napoli-Sampdoria, Osimhen ha festeggiato con più di 20 familiari e ha espresso il desiderio di rimanere in città per alcuni giorni per godere del calore dei tifosi. “Quello che so è che lui non vuole andarsene,” ha affermato Suleiman.

Osimhen ha anche un grande rispetto per Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Suleiman ha sottolineato che “Osimhen rispetta molto ADL, tutto quello che ha fatto è stato per merito suo. Vuole dimostrare la sua lealtà ai tifosi ed al presidente...”

Il Futuro di Osimhen

Nonostante l’amore di Osimhen per Napoli, il suo futuro rimane incerto. Secondo Suleiman, “è troppo presto per capirlo,” ma ha assicurato che Osimhen seguirà le decisioni del club. “Se ADL vuole che resti allora sarà così, ma è vero che nel mercato non si sa mai. Deciderà il suo futuro nelle prossime settimane“.