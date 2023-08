Frosinone-Napoli, Anguissa torna in gruppo: Garcia sorride

Buone notizie per Garcia, Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo e torna disponibile per Frosinone-Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Napoli, Anguissa recuperato per la prima di Serie A con il Frosinone.

Arriva una buona notizia in casa Napoli in vista dell’inizio del campionato. Nell’allenamento odierno Zambo Anguissa ha svolto l’intera seduta in gruppo, tornando quindi a disposizione di Rudi Garcia dopo l’infortunio muscolare che lo aveva fermato nel ritiro estivo.

Il rientro del centrocampista camerunese è un’ottima notizia per il tecnico francese, che potrà contare su di lui per l’esordio in programma sabato a Frosinone. Un recupero importante per il Napoli, che ritrova uno dei titolari della scorsa stagione.

I tifosi azzurri possono sorridere riabbracciando virtualmente Anguissa, pronto a dare come sempre il 100% alla causa partenopea. L’infermeria si svuota, Garcia ha una freccia in più nel suo arco per la prima trasferta di campionato.