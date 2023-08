Napoli, Zielinski a pranzo con i compagni: Altro che addio

Dopo l’allenamento Zielinski ha pranzato coi compagni Di Lorenzo e Lobotka. Un segnale sulla volontà di restare al Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Zielinski a pranzo con i compagni del Napoli: segnale di permanenza

Dopo l’allenamento mattutino a Castel Volturno, Piotr Zielinski ha pranzato in compagnia di alcuni compagni del Napoli come Di Lorenzo e Lobotka. Un segnale che va nella direzione di una sua permanenza in azzurro.

Nonostante le voci di mercato che lo davano in partenza, il centrocampista polacco ha scelto di trascorrere un momento di relax con il capitano Di Lorenzo e altri compagni.

Un comportamento che lascia intendere la volontà di Zielinski di restare al Napoli nonostante le ricche offerte arrivate dall’estero. La dirigenza sta trattando il rinnovo del suo contratto.

I tifosi sperano che il pranzo odierno con i senatori dello spogliatoio sia un chiaro messaggio sulla continuità del polacco alla corte di mister Garcia nella prossima stagione. La sua permanenza sarebbe fondamentale.