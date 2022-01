Finalmente Juan Jesus: il Var controlla tutto, la reazione della squadra

Juan Jesus segna il suo primo gol con il Napoli, in occasione della sfida con la Salernitana. Fatta revisione al Var. C’è stato bisogno di controllare fuorigioco e e tocco di mano di Elmas prima di dare il gol a Juan Jesus nella sfida con la Salernitana. Il difensore del Napoli ha sbloccato il derby grazie ad un tiro ad incrociare di sinistro. L’arbitro Pairetto però ha annullato immediatamente il gol per fuorigioco su indicazione dell’assistente.

Il Var ha controllato sia il fuorigioco, ma anche un tocco di mano inesistente di Elmas. Alla fine dopo un lungo check l’arbitro ha confermato il gol di Juan Jesus che è stato festeggiato da tutta la squadra, segnale della grande unione ma anche dellaffe verso un calciatore che è entrato in punta di piedi e si è guadagnato il rispetto di tutti.

Ma se Pairetto ed il Var hanno visto tutto sul gol di Juan Jesus, non è successo la stessa cosa in occasione del rigore negato a Mertens per atterramento in area di rigore, ma anche in occasione della mancata espulsione di Joel Obi. Il centrocampista fa un fallo cattivo, inutile ed in ritardo su Lobotka ma viene solo ammonito. Lo stesso Obi diventa protagonista in occasione del gol del pareggio della Salernitana, con un Napoli troppo svagato in difesa.