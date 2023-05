Gigi D’Alessio si offre per la festa Scudetto del Napoli: “Ho lasciato una serata libera!'”

Il cantante Gigi D’Alessio si dice pronto per la festa Scudetto del Napoli, in programma il 4 giugno dopo la sfida con la Sampdoria.

La festa dello Scudetto del Napoli è in programma il 4 giugno, subito dopo la sfida con la Sampdoria. Saranno tante le iniziative stando alle voci che circolano dentro e fuori l’ambiente napoletano con lo stadio Diego Armando Maradona che non sarà l’unico luogo coinvolto nella celebrazione. Sarebbero infatti previsti anche dei maxischermi in diverse piazze.

A soffermarsi su quella che sarà la festa in occasione dello Scudetto del Napoli e dell’ultima di campionato è stato anche Gigi D’Alessio, ospite in studio a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Festa scudetto? Ce ne sono state tante, quella ufficiale è quando ricevi la coppa, quindi il 4 giugno. Ci sono stati vari incontri, ho sempre ribadito che la festa deve essere dei napoletani e fatta da artisti napoletani, tutti. E’ vero che ci sono cinquemila artisti, ma andrebbero toccati tutti i generi musicali perché è Napoli che ha sostenuto il Napoli in ogni categoria. Io ho la fortuna di avere il palco già montato con audio, luci e costi importanti da sostenere. L’ho messo a disposizione, avrei potuto vendere i biglietti per una sesta serata ma l’ho lasciata libera per una eventuale festa.

Gigi d’Alessio ha poi aggiunto: “Mi sono messo a disposizione per sapere poi cosa volesse fare De Laurentiis. Si parla di questa festa al Maradona, ma io prenderei un bel pullman scoperto come succede in tutte le città del mondo e lo farei partire dallo stadio in direzione piazza del Plebiscito. Però poi con troppi galli a cantare non si fa nulla, quindi resto in attesa. Volevo condurre con Alessandro Siani e Nino D’Angelo. Io non sono qui per vendere i biglietti, mancano 300-400 biglietti per arrivare a cinque sold out. Spero che il mio pensiero sia arrivato in maniera sana e positiva”.