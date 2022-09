Fedele: “Mario Rui miglior esterno in Serie A. Ma sbaglia sempre una cosa”

Enrico Fedele ex dirigente ed opinionista parla di Mario Rui e lo fa a Giochiamo d’Anticipo, sulla emittente Televomero. Mario Rui sta sicuramente giocando molto bene in questo inizio di stagione ed è stato convocato anche dal Portogallo. Impegno e dedizione, ma anche tecnica e qualità. Mario Rui non fa mai mancare suo apporto alla squadra oramai da anni, tanto che i tifosi gli hanno affibbiato il soprannome di Maestro.

Nemmeno l’arrivo di Olivera sembra scalfire le sicurezze di Mario Rui, che in questo inizio stagione sta giocando con continuità. Parole di elogio per Mario Rui le ha spese anche anche Enrico Fedele che dice: “Senza dubbi posso dire che Mario Rui è un esterno alto molto importante, che fa sempre cose giuste. I problemi nascono quando deve difendere. In fase di non possesso commette sempre degli errori, praticamente sbaglia tutte le diagonali“. Su questa affermazione è intervenuto Alessandro Renica che ha detto: “Mi dispiace, ma non sono d’accordo. Secondo me è quasi perfetto anche in difesa. Va in difficoltà sui calci piazzati quando è costretto a marcare calciatori molto più alti e possenti di lui“.