Fabrizio Romano Rivela: Mazzarri Sorpassa Tudor: cosa sta succedendo

Fabrizio Romano riporta un clamoroso colpo di scena, Mazzarri avrebbe superato Tudor nelle preferenze di De Laurentiis per la panchina del Napoli. Scopri i dettagli.

Notizie calcio Napoli – Secondo le ultime indiscrezioni del giornalista sportivo Fabrizio Romano, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta intensificando i contatti con Walter Mazzarri per il ruolo di allenatore, ponendo in secondo piano Igor Tudor. Questo sviluppo avviene in seguito alla recente sconfitta del Napoli contro l’Empoli, che ha lasciato Rudi Garcia sull’orlo dell’esonero.

Contatti tra Mazzarri e De Laurentiis: Tudor superato

In una svolta inaspettata, Romano ha riferito su Twitter che De Laurentiis è in trattative con Mazzarri, pronto a offrirgli un contratto annuale fino al 2024. Al contrario, Tudor aveva richiesto un accordo biennale, lasciando il club in attesa di una decisione finale.

“Il presidente del Napoli De Laurentiis, in trattativa con Walter Mazzarri che è pronto ad accettare un contratto annuale, valido fino al 2024. Igor Tudor ha chiesto un biennale, in attesa della decisione finale del Napoli sul nuovo allenatore”.

Napoli Cerca Risposte Veloci

L’intenzione di De Laurentiis è quella di annunciare rapidamente il nuovo allenatore, in modo che possa partecipare agli allenamenti a Castel Volturno già dal giorno successivo. La direzione del club sembra ormai orientata verso Mazzarri, con la volontà di chiudere la questione in tempi brevi.

Il passato di Mazzarri a Napoli, insieme alla sua esperienza e al suo approccio al calcio, lo rende un candidato ideale agli occhi di De Laurentiis. Tuttavia, la situazione resta fluida, con il Napoli ancora in attesa di confermare ufficialmente il suo prossimo allenatore.

