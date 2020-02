La speranza Demme per Gennaro Gattuso non è definitivamente scomparsa. Elmas e Lobotka titolari se non cambia qualcosa, ma il tecnico nasconde le carte.

Quasi come un giocatore di poker il tecnico del Napoli non ha fatto trasparire i suoi piani, ma ha dato un indizio, quasi a voler invitare l’avversario a fare la prima mossa. “Ve lo dico io cosa non va, non c’è problema. Come Fabian Ruiz, Demme può essere contagioso e quindi parte da solo questa sera per evitare il contagio”. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa a Castel Volturno, quasi a voler far capire che sicuramente Demme non giocherà. Eppure il tedesco di origini italiane è stato imbarcato sull’aereo con la speranza di poterlo recuperare, perché la presenza di Demme è troppo importante per Gattuso ed il Napoli. Se le condizioni del centrocampista non cambieranno allora in mediana Elmas e Lobotka saranno titolari.

Formazione Napoli: dubbio in difesa

Diego Demme sarà valutato fino all’ultimo momento, anche se forse con un mezzo bluff il tecnico del Napoli ha voluto far capire che quasi sicuramente non giocherà. D’altronde lo stesso Gattuso ha ammesso di avere grande rispetto per Ranieri: “Ho paura che mi possa incartare”. In ogni caso Elmas e Lobotka titolari possono dare delle garanzie in mediana, anche se lo slovacco ha caratteristiche diverse rispetto a Demme. Altro dubbio per Gattuso è quello in difesa con Di Lorenzo che parte favorito per il ruolo di centrale difensivo, nonostante Maksimovic sia al 100% è scalpiti per giocare dal primo minuto. Per ora il tecnico calabrese sembra non voler variare certi equilibri in retroguardia e quindi è orientato ad affidarsi ai quattro che hanno giocato nelle ultime partita. In porta Meret e Ospina si gioca un posto da titolare, mentre in attacco il tridente Callejon, Milik, Insigne è confermato.