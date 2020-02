Non c’è Fabian Ruiz tra i convocati del Napoli per la sfida di lunedì sera contro la Sampdoria. C’è Diego Demme che partirà da solo stasera.

“Per quattro giorni l’influenza non ha lasciato in pace Fabian Ruiz e non sarà convocato” lo ha confermato Gennaro Gattuso che in conferenza stampa lancia l’allarme Diego Demme. L’ex centrocampista del Lipsia è stato convocato per la sfida con la Sampdoria, ma anche lui ha avuto problemi con l’influenza e questa sera partirà da solo. Questo per evitare che entri in contatto con la squadra. Domani i compagni lo raggiungeranno nel capoluogo ligure. Il tecnico del Napoli ha recuperato anche Maksimovic e Koulibaly, mentre in attacco c’è Mertens. Tra i convocati manca anche Younes per un attacco influenzale. Out pure Ghoulam che continua con la sua tabella personalizzata di recupero, anche oggi l’algerino ha lavorato a parte.

Demme preoccupa Gattuso: chi lo sostituirà

Diego Demme resta la prima preoccupazione di Gennaro Gattuso. Il tedesco di origini italiane è stato convocato da Gattuso, anche perché in poco tempo è diventato un perno del centrocampo partenopeo. Le possibilità che giochi restano ancora alte, altrimenti il tecnico non lo avrebbe spedito a Genova da solo ed in anticipo. Nonostante tutto qualora Demme non dovesse farcela al suo posto può giocare Lobotka, oppure Allan, dato che Fabian Ruiz non è nella lista dei convocati per la sfida con la Sampdoria. Intanto in difesa Maksimovic è al 100%, lo ha confermato Gattuso ed è pronto a prendersi un posto da titolare al fianco di Manolas. Mertens parte dalla panchina ma la sensazione è che potrà scendere in campo a partita in corso.

Ecco i convocati del Napoli: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.