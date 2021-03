Doppietta Insigne: superato un ‘mostro sacro’ nella classifica marcatori all-time

La doppietta di Lorenzo Insigne gli permette di scavalcare Edison Cavani nella classifica marcatori all-time del Napoli.

Dopo aver raggiunto il traguardo dei 100 gol in maglia azzurra, Lorenzo Insigne supera anche Edinson Cavani nella classifica marcatori all-time del Napoli. La doppietta messa a segno con il Bologna porta il capitano del Napoli a 105 gol mentre l’uruguaiano si ferma a 104. E’ sicuramente una grande annata questa per Insigne che è l’attaccante italiano che ha messo a segno più reti nel 2021. Le due giocate con il Bologna sono veramente fantastiche, due tiri spettacolari che pongono definitivamente il capitano come trascinatore della squadra partenopea in questa stagione difficilissima.

Insigne stacca Cavani nella classifica marcatori all-time del Napoli, ma soprattutto porta il Napoli alla vittoria. Lo con due bellissime giocate, quelle che aveva messo a segno anche col Sassuolo (un gol ed un assist), ma che erano stati vanificati dal pareggio all’ultimo secondo della squadra di De Zerbi. Ora Insigne avrà il compito di continuare a trascinare il gruppo azzurro che caratterialmente appare ancora fragile. Le prossime tre trasferte sono da brividi: Milan, Juve e Roma saranno uno spartiacque per il campionato del Napoli che ha bisogno di fare tanti punti, anche contro queste tre big del campionato italiano.