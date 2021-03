Infortunio Ghoulam: condizioni preoccupanti, problema al ginocchio

Infortunio per Faouzi Ghoulam, il calciatore algerino è uscito dalla sfida Napoli-Bologna per un problema al ginocchio.

Faouzi Ghoulam ha subito un infortunio nella gara con il Bologna, il terzino algerino ha riportato un “trauma distorsivo al ginocchio sinistro” lo fa sapere la SSCN attraverso un comunicato ufficiale sul sito della società partenopea. E’ questa l’unica informazione che si ha al momento dato che il club è ancora in silenzio stampa e nessun tesserato parlerà fino a fine stagione. Il problema al ginocchio per Ghoulam fa preoccupare Gattuso che credeva di aver finalmente ritrovato il terzino algerino, che stava inanellando anche delle buone prestazioni.

Ghoulam ha subito l’infortunio al ginocchio nel primo tempo di Napoli-Bologna mentre correva per coprire verso la sua area di rigore. Il calciatore ha subito sentito il problema al ginocchio sinistro e si è accasciato a terra. Secondo quanto riferisce la società domani Ghoulam si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Sky fa sapere che gli esami si terranno a Villa Stuart, dove il giocatore è già stato portato per gli altri interventi che lo hanno costretto fuori dai terreni di gioco per molti mesi. Maggiori informazioni si potranno avere solo dopo il consulto medico.