Una Frase di Di Marzio sul Napoli Scatena l’Ira dei Tifosi azzurri

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, solleva la polemica tra i tifosi del Napoli con un commento sul possibile arrivo di Luis Enrique.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Un commento di Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha scatenato l’ira dei tifosi del Napoli. Di Marzio ha sollevato dubbi sulla possibile ascesa di Luis Enrique alla guida della squadra azzurra, mettendo in discussione la sua capacità di adattarsi al centro sportivo di Castel Volturno.

Di Marzio Sulla Panchina del Napoli

Nel contesto di un possibile cambio di allenatore al Napoli, Di Marzio ha dichiarato: “Faccio fatica a credere che Luis Enrique, abituato ai 24 campi di allenamento del Barcellona, accetti di allenare a Castel Volturno… Conoscendo come lavorano Luis Enrique e Nalgesmann, le mie perplessità sono più per quello che per l’aspetto economico. Per il Napoli penso più alle figure di Italiano e Motta, poi magari mi sbaglio“.

Tifosi del Napoli In Subbuglio

Queste parole non sono piaciute ai tifosi del Napoli, che hanno risposto con veemenza attraverso i social media. Un tifoso ha scritto: “Quante squadre nel mondo hanno 24 campi sportivi come il Barça? Gianluca, non infangare il cognome che porti”.

Un altro ha ironizzato: “Va bene Gianluca, Ancelotti invece è venuto perché era abituato al campetto dell’FC Brusciano Calcio“.

“Luis Enrique: “Presidente, ma quindi quanti campi di allenamento sono agibili?”. Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sul web.

L’Importanza di Rispettare le Strutture

Nonostante il Napoli non possa vantare le strutture di un club come il Barcellona, il commento di Di Marzio è stato un grave errore che ha risvegliato immediatamente l’orgoglio dei tifosi napoletani.