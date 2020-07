Di Marzio: “Boga può sostituire Insgine. Osimhen è veramente forte ma…”

Gianni Di Marzio ex allenatore è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, tra i temi trattati: la partita col Barcellona ma anche Boga e Osimhen.

Victor Osimhen è già un calciatore del Napoli, Jeremie Boga potrebbe arrivare sono i temi trattati da Gianni Di Marzio che durante Marte Sport Live dice: “Boga l’ho visto giocare e l’ho suggerito a De Zerbi che è stato mio giocatore ed è mio amico. Poi, è stato bravo il tecnico che lo ha trasformato esterno sinistro. Se quindi il Napoli dovesse prenderlo, Boga dovrebbe giocarsi il posto con Insigne”. Poi sul nuovo acquisto Victor Osimhen aggiunge: “Osimhen è un giocatore forte, speriamo che a Napoli non si smarrisce, ma ha qualità, è indubbiamente un ottimo attaccante“.

Con Di Marzio si parla di Osimhen e Boga, ma anche della prossima sfida tra Barcellona e Napoli che potrebbe segnare una vera e proprio impresa per la squadra partenopea: “A Barcellona il Napoli dovrà tenere la linea difensiva non troppo bassa, rubare palla e andare. Il Napoli affronterà calciatori dai pieni buoni e squadre tecnicamente così valide non si vanno ad attaccare. Allo stesso tempo, bisognerà limitare gli errori. L’unico test attendibile, è stato quello col Sassuolo che gioca davvero bene. Con la Lazio sarà gara diversa. Domani se la viene a giocare, vuole finire bene il campionato e soprattutto permettere ad Immobile di segnare. Gattuso in discussione? E’ vero che il Napoli non ha regalato spettacolo nelle ultime uscite, ma Gattuso ha il grande merito di aver sistemato lo spogliatoio. Aspettiamo la fine del campionato prima di tirare le somme“.