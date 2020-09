Jason Denayer è uno dei difensori accostati al Napoli in questo calciomercato, il 25enne del Lione può essere il sostituto di Koulibaly.

Il profilo sembra essere quello giusto ed anche il costo: 12 milioni di euro per Jason Denayer, difensore del Lione apprezzato dai grandi club. Il procuratore del calciatore Jesse De Preter ha parlato ai microfoni di Areanapoli.it del futuro del suo assistito ammettendo di aver avuto contatti con il Napoli: “Io stesso ho parlato con il club prima che finisse al Lione. In qualità di agente internazionale ho ovviamente mantenuto contatti con loro, come faccio con tutti i maggiori club in Europa. E’ il mio lavoro”. L’agente non si sbilancia sul futuro del calciatore che è reduce da “da due brillanti stagioni con il Lione. E’ senza dubbio uno dei due migliori centrali difensivi della Ligue 1. Ha ancora un contratto fino al 2022, quindi non c’è necessità immediata di andare via“.

Jason Denayer ha un contratto fino al 2022 con il Lione, il Napoli lo sta seguendo e pensa di poter lanciare l’assalto al calciatore dopo aver ceduto Koulibaly al Manchester City. Il suo agente ad Areanapoli spiega che paragonando il senegalese con Denayer alla stessa età si può dire che il suo assistito ha vinto di più, avendo vinto due campionati in Scozia e Turchia, oltre due Coppe. Inoltre Jason “a parte dell’undici del Belgio, da anni la Nazionale numero uno nel Ranking Fifa. A 25 anni, Jason ha affrontato avversari del calibro di Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Raheem Sterling, Robert Lewandowski, ed ha ben figurato“. Sulle qualità di Denayer ci sono delle particolarità che rivela l’agente: “Parliamo di uno dei difensori più veloci al mondo, ha battuto Gareth Bale nello sprint nel 2016 e Sterling il mese scorso. Anche tecnicamente è tra i migliori, ha imparato a giocare a calcio per strada e la sua tecnica di base è eccezionale“.