De Maggio: “Osimhen ecco cosa mi arriva da Castel Volturno”

Valter De Maggio rivela che Victor Osimhen non prenderà parte alla gara tra Lecce e Napoli

L’assenza di Victor Osimhen si è fatta sentire e non poco contro il Milan. Il capocannoniere della Serie A, autore di una stagione scintillante con la maglia del Napoli, ha dovuto saltare la sfida contro i rossoneri a causa di un problema muscolare, una distrazione lieve nello specifico. Il calciatore oggi ha svolto terapie nel centro tecnico di Castel Volturno come comunicato dalla società azzurra attraverso il report odierno dall’infermeria del club. Venerdì gli azzurri saranno di scena a Lecce, all’Ettore Giardiniero – Via del Mare, per la prossima partita di campionato contro la squadra di Baroni che ieri ha perso di misura ad Empoli.

De Maggio sentenzia che Victor Osimhen salterà Lecce-Napoli

Valter De Maggio, giornalista vicino alle vicende del Napoli, non dà chance alla convocazione di Victor Osimhen per la partita contro il Lecce. Attraverso Radio Kiss Kiss Napoli, il conduttore di Radio Goal ha dichiarato in diretta, prendendo spunto dai rumors che provengono da Castel Volturno: “Di sicuro Victor non ci sarà per la partita di campionato in Salento, salterà la prossima sfida contro il Lecce. Probabilmente rientrerà in campo la settimana prossima contro il Milan in Champions League, ma solo se starà veramente bene. Non sarà rischiato”.