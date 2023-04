Venerato: “De Laurentiis ha rifiutato una ricca proposta dagli States”

Ciro Venerato rivela che Aurelio De Laurentiis ha rifiutato una ricca proposta dagli USA

Aurelio De Laurentiis ha rifiutato una proposta pervenuta dagli USA per la cessione del Napoli. A rivelarlo, nel corso di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è Ciro Venerato che ha descritto un retroscena relativo al patron del Napoli. Il noto giornalista RAI ha ricevuto la seguente domanda: “L’atteggiamento di De Laurentiis negli ultimi mesi potrebbe essere il preludio ad una cessione del club?”.

Non si è fatta attendere la risposta di Ciro Venerato: “Non credo che in questo momento De Laurentiis stia pensando ad una cessione del Napoli. A maggior ragione dopo questi risultati. Ha tantissime offerte, e recentemente ha rifiutato una ricca proposta dagli States. I tempi per una cessione non sono maturi, in caso di promozione del Bari, infatti, cederebbe il club pugliese”, ha riferito il giornalista.

