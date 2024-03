CorSport – De Laurentiis apre il casting per il nuovo allenatore del Napoli: 4 nomi caldi

De Laurentiis ha avviato le manovre per la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Conte, Italiano, Farioli e Palladino sono i quattro profili sondati dal presidente azzurro.

CALCIO NAPOLI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha dato il via al casting per la scelta del nuovo allenatore del Napoli. Il presidente azzurro avrebbe già sondato quattro profili molto diversi tra loro per esperienza e idee di gioco in vista della stagione 2024/25.

Il sogno Conte

Il grande obiettivo rimane Antonio Conte, il cui ingaggio sarebbe fuori portata ma con motivazioni che potrebbero spingerlo a rilanciarsi in un ambiente stimolante come quello partenopeo. “Va trovata la chimica reciproca prima di sedersi a dialogare” si legge.

Italiano in pole

Partendo avanti sembrerebbe esserci Vincenzo Italiano. L’ex Spezia ha già colpito De Laurentiis e dopo l’addio annunciato alla Fiorentina potrebbe essere il prescelto per raccogliere l’eredità di Spalletti.

L’alternativa Farioli

Il casting comprende anche Didier Digard, meglio noto come Farioli. Il tecnico francese ha impressionato al Nizza prima di una crisi che ne ha frenato l’ascesa, ma resta un’opzione valida per il Napoli.

La sorpresa Palladino

Infine c’è Raffaele Palladino, definito “un altro enfant terrible” che avrebbe stordito De Laurentiis con le sue capacità dimostrate quest’anno al Monza.

Con Calzona ormai certo dell’addio, il casting del presidente azzurro è quindi ufficialmente iniziato. Conte rappresenta il sogno massimo, ma attenzione alle candidature di Italiano, Farioli e dell’outsider Palladino per la panchina del nuovo Napoli.