Da Salerno attaccano: Il Napoli ha voluto crearci problemi con Sousa”

Da Salerno commentano la scelta di Aurelio De Laurentiis di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, generando una tempesta di commenti e critiche. Il portale Tuttosalernitana.com ha espresso forte disappunto sulla decisione, accusando De Laurentiis di aver cercato di creare problemi per la Salernitana con il possibile trasferimento di Paulo Sousa.

“Non sappiamo se ci fosse un reale interesse da parte di De Laurentiis per Sousa, o se fosse solo un altro tentativo di destabilizzare la Salernitana,” ha scritto il portale, citando la presunta storia di comportamenti simili da parte del Napoli. “Questa non è la prima volta che succede.”

Non sappiamo se sia stato un interesse reale o un altro tentativo di creare problemi alla Salernitana. Del resto, da quelle parti, non sono nuovi a comportamenti del genere. Basti pensare a quante cose sono successe prima del derby targato Dia. La certezza, tuttavia, è che Paulo Sousa, a Napoli, non andrà. E la speranza, a questo punto, è che presto possa esserci un chiarimento tra le parti che sfoci nella prosecuzione del rapporto lavorativo con il miglior allenatore degli ultimi 30 anni. Da un punto di vista etico è certamente antipatico quanto accaduto, guai però a dimenticare che era previsto dal contratto e che forse l’errore principale è stato quello di non blindare il mister un minuto dopo la vittoria con l’Atalanta. Il calcio, purtroppo, racconta ogni giorno storie di “tradimenti” e passare dal patto d’amore di Piazza della Concordia alla chiacchierata con De Laurentiis dà fastidio ed è inutile negarlo.

La speranza espressa da Tuttosalernitana.com è che la cosa più importante ora è che la squadra possa ripartire, dopo un periodo di incertezza.

Rimane, tuttavia, il disappunto per il modo in cui le cose sono andate. Il portale lamenta che il calcio sia troppo spesso segnato da storie di “tradimenti”, e l’interazione tra De Laurentiis e Sousa ha infastidito molti.

Nonostante le critiche, Tuttosalernitana.com elogia i tifosi della Salernitana per aver mantenuto un atteggiamento di calma e unità in questo periodo di tensione. “Se c’è fiducia nella società, deve esserci sempre,” scrivono.

Infine, lo sguardo si proietta al futuro. La speranza è che il “casting” per un nuovo allenatore possa concludersi presto, e la squadra possa prepararsi per il prossimo campionato di Serie A. I nomi di Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, e Farioli sono tra i candidati menzionati, anche se il “sogno” sarebbe Rafa Benitez.