Garcia al Napoli, lo Juventino Vessicchio lo “avete preso la fotocopia francese di Allegri” – VIDEO

Sergio Vessicchio giornalista di fede Juventiuna, non risparmia critiche al nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia e lo paragona a Max Allegri.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un video sul proprio canale su Youtube, il giornalista e grande tifoso della Juventus Sergio Vessicchio ha espresso la sua critica rispetto alla scelta del Napoli di accogliere Rudi Garcia come nuovo allenatore. Secondo Vessicchio, Garcia sarebbe “la fotocopia francese di Massimiliano Allegri”, un allenatore che, a suo parere, non è in grado di produrre un gioco di qualità.

L’annuncio dell’arrivo di Rudi Garcia ha sorpreso il mondo del calcio, specie l’ambiente napoletano. Nonostante il tecnico francese abbia una solida esperienza nel calcio europeo, non tutti sembrano accogliere con entusiasmo la sua nomina.

“Un quasi sessantenne, ex della Roma, che viene dall’Arabia Saudita. Allora mi viene da pensare che questi arabi hanno probabilmente il vizio di interessarsi ad allenatori fautori del non gioco, ammesso e non concesso che la proposta per Allegri sia vera,” ha affermato Vessicchio nel suo video.

Vessicchio continua nel suo discorso, suggerendo che l’approccio tattico di Garcia non sarà molto diverso da quello di Allegri: “Francamente Garcia è la fotocopia di Allegri con la squadra schierata tutta dietro. Anzi forse è un po’ meglio di Allegri che è l’allenatore più sconfitto, forse dopo Zeman, che c’è in Europa.”

È chiaro che Vessicchio non condivide l’entusiasmo che molti tifosi del Napoli stanno esprimendo per l’arrivo di Garcia. Resta da vedere se l’ex allenatore della Roma riuscirà a dimostrare il suo valore in una delle squadre più competitive della Serie A.

Mentre il dibattito continua, i tifosi del Napoli sono ansiosi di vedere se Garcia sarà in grado di rispettare le aspettative e di portare la squadra verso nuovi successi. Solo il tempo potrà svelare se le critiche di Vessicchio sono fondate o meno.