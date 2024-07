Zuliani parla della Juventus e tira in ballo il Napoli: “Se valeva lo scorso anno per noi, deve valere pure per loro”

Il giornalista di fede bianconera Claudio Zuliani analizza le possibile mosse di Juventus e Napoli in ottica Scudetto.

Nel suo ultimo editoriale su TuttoJuve, Claudio Zuliani ha preso di mira non solo la Juventus ma anche il Napoli, sottolineando le aspettative e le sfide della prossima stagione calcistica. Zuliani, noto giornalista e tifoso juventino, ha espresso la sua opinione riguardo alle due squadre che si prospettano come contendenti al titolo.

Zuliani ha iniziato il suo articolo discutendo delle aspettative nei confronti della Juventus, sottolineando che nonostante le grandi modifiche nella squadra e l’arrivo di un nuovo allenatore, è essenziale non mettere subito troppa pressione sulle spalle del team:

“Gli avversari ci stanno già mettendo dalla parte dei favoriti, sapendo molto bene che la squadra favorita, da sempre, è quella che ha vinto e poi chi non fa le coppe e quindi il Napoli. Se valeva lo scorso anno per noi, deve valere pure per loro. Non mettiamo al nuovo allenatore addosso subito la massima pressione. Iniziamo con l’essere competitivi. Una squadra completamente rifatta, siamo solo all’inizio dei colpi di mercato, con un tecnico alla prima esperienza ad altissimo livello ed idee nuove, richiede del tempo per funzionare”.

Zuliani ha anche parlato delle aspettative nei confronti del nuovo allenatore della Juventus, sottolineando che bisogna dare tempo a Motta per far funzionare il suo progetto calcistico.

“Il viaggio passerà attraverso alti e bassi e scosse di assestamento come è normale che sia. Questo non ci impedisce di cullare sogni scudettati (Conte e il suo primo anno insegnano) ma si deve dare un minimo periodo di studio a Motta ed al suo staff. Lui promette impegno e di farci divertire ma questo già lo sa fare”.

Infine, Zuliani ha concluso con un messaggio di speranza e determinazione per i tifosi juventini: “Noi dobbiamo aiutarlo a far si che porti a casa, la nostra, il risultato finale: la VITTORIA. Perché il calcio è meraviglioso soltanto se alla fine raggiungi lo scopo che è uguale per tutti. Si gioca per vincere, il divertimento sta tutto qui”.