Corbo: “Gattuso e De Laurentiis hanno fatto un passo indietro: Ecco il patto”

Antonio Corbo editorialista di ‘la Repubblica’ è intervenuto nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc:

“Gattuso e De Laurentiis hanno già fatto un passo indietro il presidente ha rinnovato la fiducia al tecnico attraverso i canali ufficiali, mentre Gattuso ha smesso di lasciarsi andare agli sfoghi a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi”.

“Forse Gattuso aveva nostalgia di quando era commentava le gare insieme agli amici di Sky e quando li ha ritrovati ha creduto di poter fa quattro chiacchiere in famiglia. Secondo me Gattuso può restare a Napoli anche nella prossima stagione, a patto, però, che porti il Napoli in Champions”.

Secondo Antonio Corbo: “per il futuro del club il quarto posto è fondamentale. Tutti gli sforzi dovranno essere convogliati in quella direzione”.

Domani a Genova potrebbe mancare Insigne. “Voglio bene a Gattuso, però a volte è lui stesso che si espone alle critiche della piazza. E’ da settimane che Insigne ha bisogno di un po’ di riposo. Mentre su Fabian Ruiz, dico che lo spagnolo deve essere inserito in un centrocampo a tre”.

“Lozano è l’unico ad aver migliorato il rendimento rispetto alla scorsa stagione, però non è il caso di caricare il messicano e gli altri di troppe aspettative”. Ha concluso Corbo a Radio Crc.