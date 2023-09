Corbo bacchetta De Laurentiis: “Pensa di essere invincibile”

Il giornalista Antonio Corbo si è soffermato sul tweet di De Laurentiis e sul momento non brillante del Napoli.

Ancora il tweet di Aurelio De Laurentiis al centro degli argomenti. A soffermarsi sul gesto del patron azzurro quasi a ‘giustificare’ il pareggio di Bologna- Napoli è stato anche il giornalista Antonio Corbo che ai microfoni di Radio Marte ha detto:

“Io non sono per le cose banali. Come dico che Aurelio De Laurentiis ha sbagliato molte scelte sull’onda dell’entusiasmo per lo Scudetto, allo stesso tempo dico che ha fatto bene a mandare quel tweet, servito a salvare la situazione dopo Bologna-Napoli. Quel messaggio, infatti, non significa davvero ‘Bravi tutti’, bensì ‘Riflettete. Calmatevi, perché ora riprendo io in mano la situazione’…”.

Corbo ha poi aggiunto: “La verità è che De Laurentiis ha perso la situazione quando ha fatto partire personaggi importanti come Spalletti, Giuntoli ed anche Sinatti. Non si offenda, ma ha pensato di essere l’uomo delle favole, l’uomo infallibile, un personaggio le cui frasi sarebbero state viste sempre come un invito. Questa situazione che sta vivendo il Napoli sarà anche una lezione di umiltà per mettere in ordine nei suoi pensieri. Il calcio è un mostro che ti può tradire da un momento all’altro. De Laurentiis ha avuto l’ingenuità di ritenersi invincibile, ma nessuno lo è, specie nel calcio“.