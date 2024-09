Conte vuole il suo jolly: Ebimbe nel mirino del Napoli per gennaio

Eric-Junior Dina Ebimbe nel mirino del Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis proto all’assalto dell’esterno dell’Eintracht Francoforte.

Il Napoli punta a completare l’organico per Conte: Ebimbe dell”Eintracht Francoforte resta un obiettivo concreto. De Laurentiis e Manna pronti a tornare alla carica nella finestra invernale.

Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare Junior Ebimbe in azzurro. Dopo il tentativo estivo, il club partenopeo è pronto a tornare alla carica per l’esterno del PSG nella finestra di mercato di gennaio.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, aveva chiesto un rinforzo sulla fascia destra. Nonostante un mercato estivo soddisfacente, questa casella è rimasta vuota. Il mister ha commentato:

“La società è stata coerente, ho apprezzato lo sforzo effettuato. Non è stato un mercato semplice per noi, qualche calciatore è arrivato tardi. Se si fosse conclusa prima la vicenda Osimhen avremmo completato prima la squadra, ma va bene così”.

Secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, Ebimbe era già stato vicino al trasferimento in estate:

“Ebimbe ad un passo dall’azzurro nell’ultima sessione di mercato. Il club pronto a tornare all’assalto a gennaio per completare l’organico”.

Il Napoli di De Laurentiis e Manna sembra determinato a regalare a Conte quel tassello mancante per completare la rosa. L’operazione Ebimbe, sfumata in estate per altre priorità di mercato, potrebbe concretizzarsi nella finestra invernale.