Conte cambia modulo per Napoli-Inter: Il retroscena del CorrSport

Il tecnico azzurro studia nuove soluzioni per sorprendere Inzaghi nella sfida contro i nerazzurri

Il Corriere dello Sport svela i piani di Antonio Conte per Inter-Napoli. Il tecnico azzurro starebbe preparando importanti novità tattiche per la sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.

Napoli-Inter: Conte cambia modulo

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, il Napoli si prepara ad abbandonare il 4-2-2-2 visto nelle ultime uscite, a partire dalla sfida con il Monza. La novità più significativa riguarda il ruolo di McTominay, che dovrebbe arretrare la sua posizione rispetto al solito ruolo di supporto a Lukaku.

Un’altra modifica sostanziale riguarda Politano, che si sta trasformando in un esterno a tutta fascia nel 5-4-1 utilizzato in fase difensiva. Il Corriere dello Sport sottolinea come i movimenti dell’ex Inter saranno determinanti quanto quelli di McTominay nel nuovo assetto tattico.

La strategia di Conte

Le novità tattiche sono state attentamente studiate da Conte per sorprendere la difesa dell’Inter. Il tecnico salentino ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue intenzioni, ma appare chiaro come voglia modificare l’assetto della squadra per questa importante sfida.

