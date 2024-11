Conte blinda la squadra: Spunta un retroscena prima di Inter-Napoli

Il tecnico ha voluto preparare la sfida di San Siro lontano da occhi indiscreti

Antonio Conte ha alzato il muro della segretezza intorno al Napoli. L’ultimo allenamento prima della partenza per Milano si è svolto nel massimo riserbo al centro sportivo di Castel Volturno, come riporta il Corriere dello Sport.

La posta in palio è altissima: il primo posto in classifica. L’Inter è obbligata a vincere per completare il sorpasso e presentarsi alla sosta da capolista solitaria. Il Napoli, invece, ha due risultati su tre a disposizione: anche un pareggio permetterebbe agli azzurri di mantenere la vetta.

L’allenamento blindato

La seduta di rifinitura, rivela il Corriere dello Sport, è stata “sigillata come un X-File”. Conte non ha voluto lasciare nulla al caso, proteggendo le sue scelte tattiche da eventuali osservatori. Una mossa che sottolinea l’importanza della sfida di San Siro.

Non è la prima volta che il tecnico salentino adotta questa strategia prima dei big match. La preparazione minuziosa e l’attenzione ai dettagli sono da sempre caratteristiche distintive del suo metodo di lavoro.

