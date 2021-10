COME COMPRARE FAN TOKEN DELL’ APP SOCIOS DEL NAPOLI – TUTORIAL

La SSC Napoli lancia i suoi $NAP Fan Token su Socios.com. Ecco come acquistarli seguendo il nostro tutorial.

FAN TOKEN SOCIOS DEL NAPOLI

SSC Napoli ha annunciano che verranno lanciati i $NAP Fan Token sull’applicazione Socios.com.

I $NAP Fan Token sono beni digitali da collezione, coniati sulla Blockchain Chiliz, che forniscono ai proprietari di questi Token diritti esclusivi.

I $NAP Fan Token garantiranno ai tifosi Partenopei in tutto il mondo un accesso senza precedenti al Club.

Le opportunità di coinvolgimento per i detentori dei $NAP Fan Token includeranno la possibilità di votare in una serie di iniziative, partecipando a sondaggi interattivi che verranno eseguiti sull’app Socios.com.

Inoltre, i fan potranno mettere alla prova le loro abilità contro altri fan in tutto il mondo partecipando in giochi, competizioni e quiz, scalando le classifiche globali e guadagnando premi, vantaggi ed esperienze reali e digitali relative al Club. Entrando e registrandosi sull’app Socios.com, i tifosi possono anche accedere a contenuti esclusivi e sperimentare la geo-localizzazione di Socios.com, la funzione di AR “Token Hunt”.

I dettagli su quando verranno lanciati i $NAP Fan Token, così come il prezzo e la fornitura, saranno rivelati a breve.

Con oltre 1,2 milioni di utenti in tutto il mondo, Socios.com è una piattaforma diretta-al-cliente (D2C) che utilizza la tecnologia blockchain per fornire alle principali organizzazioni sportive gli strumenti per coinvolgere i propri fan in tutto il mondo.

COME COMPRARE FAN TOKEN SOCIOS DEL NAPOLI

Socios.com è un’applicazione che ha preso accordi con le maggiori squadre, tra le quali il Napoli, e per le quali ha creato i token fan. I token possono essere utilizzati per personalizzare qualsiasi cosa con l’effige della squadra, oppure per accedere a sconti o ad iniziative riservate.

Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz e Socios.com, ha dichiarato: “Il Napoli è un club di fama mondiale con una storia illustre e una tifoseria orgogliosa e appassionata. Non vediamo l’ora di creare opportunità di coinvolgimento senza precedenti per I tifosi Partenopei in tutto il mondo. “L’annuncio di oggi porta la nostra rosa di partner della Serie A a sei squadre; ciò significa che più di un quarto dei più grandi club italiani sta ora utilizzando la nostra piattaforma per migliorare l’esperienza dei tifosi per il loro supporto globale. “Abbiamo stabilito una presenza molto forte nell’industria sportiva italiana, ma la nostra missione di trasformare i tifosi passivi in partecipanti attivi in Italia e nel mondo continua. C’è molto di più da fare”.

Ecco un video tutorial che spiega come poter acquistare i fan token socios del Napoli o delle altre squadre.

Cos’è Socios.com?

Socios.com è un’app all-in-one per l’influenza e i premi dei tifosi, che consente ai tifosi del Napoli di tutto il mondo di avvicinarsi alla squadra. Dal voto ai sondaggi ufficiali della squadra e dei giocatori, alle opportunità di vincere una volta nella vita.

Che cos’è un fan token?

Pensa ai Fan Token come a un pass digitale che non scade mai. Ti permettono di influenzare le decisioni della squadra e ti danno un accesso senza precedenti al tuo club preferito. Aiutare a scegliere un modello di maglia, o a scegliere quale canzone suonare quando il Napoli segna in casa non è più un sogno, ma una possibilità concreta.

Di quanti Fan Token ho bisogno?

I fan possono iniziare a influenzare la loro squadra con un solo Fan Token. Tuttavia, più ne possiedi, maggiore è la tua influenza e maggiori sono le tue possibilità di vincere grandi premi, come esperienze VIP e cimeli firmati. Come accennato in precedenza, i Fan Token non scadono mai e sono tuoi da utilizzare più e più volte.

Quanto costa un Fan Token?

Il prezzo di un Fan Token è determinato dalla domanda del mercato, tuttavia, quando un Fan Token viene quotato per la prima volta, il prezzo di partenza è solitamente lo stesso di quello di un cappuccino.

Prima ottieni i tuoi Fan Token, meglio è. Quindi assicurati di acquistare i tuoi non appena sono disponibili per l’acquisto. C’è solo un numero limitato di Fan Token disponibili per ogni squadra.

Come posso acquistare i Fan Token?

I Fan Token possono essere acquistati direttamente dall’app Socios.com utilizzando $CHZ, la nostra valuta in-app.

Sull’app Socios, tocca Wallet, acquista $CHZ utilizzando la tua carta di debito o di credito e scambiali successivamente con Fan Token.

I Fan Token sono la tua licenza per votare sulle decisioni ufficiali della squadra, vincere esclusivi Fan Rewards e partecipare alle partite. Chiliz è la valuta di cui hai bisogno per acquistare i Fan Token ( pensalo come dover comprare una valuta straniera quando vai all’estero)