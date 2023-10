Cobolli Gigli Critica De Laurentiis: “È Convinto di Essere Dio, Spalletti lo Chiamava il Sultano”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha espresso le sue opinioni su Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli.

CALCIO NAPOLI. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha condiviso le sue opinioni su Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, durante un’intervista a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà.

Cobolli Gigli ha espresso preoccupazione per la situazione attuale del Napoli e ha criticato l’approccio di De Laurentiis nella gestione degli allenatori.

“Sicuramente De Laurentiis sta vedendo la possibilità di trovare un altro allenatore. Non ce ne sono molti disponibili. Il patron del Napoli non ha mai avuto troppa fortuna con i tecnici, anche nomi importanti sono andati in crisi di rapporti con lui. Arrivarci dopo poche settimane con Garcia mi sembra incredibile,” ha detto Cobolli Gigli.

L’ex presidente della Juventus ha poi aggiunto un retroscena che coinvolge Luciano Spalletti, attuale Ct dell’Italia: “Ad oggi la squadra non sta dando le soddisfazioni che potrebbe dare. De Laurentiis ha grandi numeri, ha portato il Napoli a grandi risultati e su questo non c’è dubbio, ma è convinto di essere Dio in terra. Spalletti lo chiamava il sultano e questo è un limite. Chi è convinto di saper fare tutte le cose, si riempie di troppi incarichi e può commettere troppi errori.” Ha concluso l’ex presidente della Juve.