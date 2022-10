Chiellini: “Napoli spettacolare, c’è un solo problema…”

Giorgio Chiellini ha commentato la vittoria del Napoli con i Rangers in Champions League ai microfoni di Sky.

Il difensore ora in Mls era ospite nel post partita di Napoli-Rangers. Chiellini ha commentato la quinta vittoria degli azzurri in Champions League, che ha rinforzato ancora di più il primato nel girone A. I partenopei possono guardare con fiducia al primo posto, anche se dovranno giocare la sfida con il Liverpool che segue a tre punti di distanza.

Chiellini nel post partita di Napoli-Rangers ha fatto i complimenti alla squadra di Spalletti: “Giocano veramente benissimo. Si vede la mano dell’allenatore, ma tutti sono consapevoli di cosa fanno in campo, sia chi gioca dall’inizio, sia chi entra a partita in corso. Mi viene da dire che c’è solo un problema per il Napoli in questo momento, ovvero che siamo solo ad ottobre. C’è da capire quanto dureranno e se riusciranno a tenere questo ritmo fino a fine stagione, perché in questo momento credo sia veramente complicato fermarli“. Poi Chiellini ha parlato anche di Osimhen ed ha detto: “È un attaccante fortissimo, difficile da fermare, ha degli scatti incredibili che fanno allungare le squadre avversarie e allargano gli spazi per gli altri calciatori della squadra“.

Ma Chiellini è stato anche protagonista di un siparietto con Spalletti, con il tecnico del Napoli che gli ha detto: “Giorgio, hai visto Kim? È un animale feroce…“